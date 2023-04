L’esterno dell’Inter Dumfries ha come obiettivo quello di continuare i buoni progressi fatti contro la Fiorentina l’ultima di campionato

La partita tra Inter e Salernitana è fondamentale non solo per la classifica nerazzurra, ma anche per l’esterno olandese Dumfries: che risponde presente sulla fascia destra per cercare di sfruttare l’ennesima prova.

Tutto sommato l’ultima gara contro la Fiorentina non ha sfigurato al di là della mancata concretezza, e contro i granata sarà un match che il ragazzo dovrà dare il 110% per portare l’Inter verso la vittoria.

L’articolo Dumfries, fascia destra nelle sue mani in vista di Salernitana-Inter proviene da Inter News 24.

