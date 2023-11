Ecco quanto chiede l’Inter per quanto concerne la cessione di Dumfries alle squadre della Premier. Le ultime di calciomercato

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno dell’Inter Dumfries è fortemente nel mirino di molte squadre: soprattutto da parte di sponda Premier League, ma dall’altra parte i nerazzurri ci vanno con i piedi di piombo.

Il motivo? I nerazzurri chiedono minimo 50 milioni di euro per l’esterno olandese. Staremo a vedere come si evolverà la situazione in ottica calciomercato.

L’articolo Dumfries, la cifra richiesta dall’Inter sul mercato proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG