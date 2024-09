Pare ormai solo una questione di tempo la firma sul rinnovo contrattuale di Denzel Dumfries

Il rapporto tra Denzel Dumfries e l’Inter di Milano sta per entrare in una nuova fase: il difensore olandese, le cui prestazioni in campo hanno suscitato l’interesse di numerosi club, tra cui il Manchester United, è ormai a un passo dal rinnovo del suo contratto con la squadra nerazzurra. Dopo un lungo periodo di negoziati, sembra che sia stato raggiunto un accordo che lo legherà ulteriormente all’Inter, consolidando il suo ruolo all’interno della squadra e ribadendo il forte legame che si è creato tra il giocatore e il club.

Dalla soglia del sogno inglese al cuore dell’Inter

Nonostante il suo interesse passato per il Manchester United, Dumfries sembra aver trovato una seconda casa all’Inter. I suoi contributi sono diventati essenziali per la squadra, evidenziati dall’importante gol segnato nella recente partita contro il Monza, che ha salvato l’Inter da una sconfitta. Questo ha sottolineato non solo le sue qualità tecniche ma anche il suo attaccamento alla maglia nerazzurra.

Denzel Dumfries

Una trattativa lunga ma fruttuosa

Sono stati otto mesi intensi di trattative tra l’agente di Dumfries e la dirigenza dell’Inter, guidata dal duo Marotta-Ausilio. Le discussioni hanno portato a un accordo che prevede il prolungamento del contratto di Dumfries per tre anni, con l’opzione per un quarto anno, dipendente dalla volontà del club. Questo rinnovo non solo garantirà la presenza dell’olandese nell’immediato futuro dell’Inter ma segnala anche la stima reciproca tra il giocatore e la dirigenza.

Le cifre di un rinnovo vantaggioso

Il nuovo contratto di Denzel Dumfries rappresenta un investimento importante per l’Inter, confermando la fiducia nel difensore olandese. Con uno stipendio annuo netto di 4 milioni di euro, agevolato dal Decreto Crescita, il club riesce a mantenere un equilibrio finanziario, dimostrando una pianificazione attenta e strategicamente valida. Il costo complessivo per il club sarà di poco più di 5 milioni all’anno, una cifra che rispecchia il valore del giocatore sia sul campo sia nel quadro economico più ampio del calcio professionistico.

Momenti decisivi in attesa della firma

Prima che questo nuovo capitolo nella storia di Dumfries con l’Inter possa ufficialmente iniziare, ci sono delle sfide importanti che lo attendono. Le partite contro il Manchester City e il derby milanese contro il Milan non sono solo cruciali per le aspirazioni della squadra in questa stagione, ma offrono a Dumfries l’opportunità di lasciare un’impronta significativa prima di suggellare formalmente il suo impegno con il club. La firma, probabilmente, verrà apposta dopo questi impegni, dando tempo al giocatore di concentrarsi sulle immediate sfide sportive.

In conclusione, il prolungamento del contratto di Denzel Dumfries con l’Inter sembra essere una mossa positiva sia per il giocatore che per il club. Con l’annuncio imminente, i tifosi si attendono di vedere l’olandese continuare a contribuire significativamente alle fortune della squadra, mentre l’Inter dimostra una volta di più la sua abilità nel gestire e valorizzare i suoi asset più preziosi.

