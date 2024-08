Il mondo del calcio vive di momenti intensi, specie quando si tratta di mercato e rinnovi contrattuali.

La situazione di Denzel Dumfries all’Inter è un esempio lampante di come i dettagli gestionali possano accendere l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. L’ultima novità riguarda il difensore olandese e il suo futuro con il club nerazzurro, un tema che tiene banco nelle discussioni sportive.

Il ritorno di Dumfries e De Vrij

Recentemente, Denzel Dumfries è rientrato in Italia, insieme al connazionale Stefan De Vrij. Il loro arrivo segna una fase importante per l’Inter, con Dumfries che si è subito messo al lavoro, iniziando con un allenamento in palestra. Il ritorno in campo dei due olandesi è un segnale positivo per la squadra, indicando non solo la loro prontezza fisica ma anche l’impegno verso il club.

Verso il rinnovo con l’Inter

Nelle stanze dirigenziali dell’Inter, i preparativi per il futuro sono già in pieno svolgimento. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Dumfries si appresta a firmare un rinnovo contrattuale con il club. Un incontro con l’entourage dell’olandese è previsto per l’inizio della prossima settimana, con l’obiettivo di chiudere per un accordo che garantirebbe al giocatore un ingaggio di 4 milioni netti a stagione fino al 2028. Tale movimento contrattuale segna non solo la fiducia del club nel difensore ma anche la volontà di costruire un futuro insieme.

Sfumata l’ipotesi di cessione

La strada verso il rinnovo non è stata priva di ostacoli. Si è discusso a lungo della possibile cessione del giocatore, un’ipotesi che, però, è andata sfumando nel tempo. Il quotidiano romano sottolinea come la mancanza di offerte concrete abbia giocato un ruolo chiave in questo scenario, permettendo all’Inter di lavorare per assicurarsi la permanenza di Dumfries. Questa situazione evidenzia un aspetto interessante del mercato, dove non solo le proposte ma anche le mancanze possono influenzare le decisioni dei club.

