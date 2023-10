Dumfries fa sorridere Simone Inzaghi anche con l’Olanda: i numeri da sogno dell’esterno dell’Inter

Prosegue la stagione d’oro di Denzel Dumfries.

Come riporta il noto sito di statistiche WhoScored, l’esterno olandese dell’Inter è il terzino con il punteggio più alto (8.13) per quanto riguarda le valutazioni circa le gare per le qualificazioni a Euro 2024. Numeri che di certo fanno felice anche il tecnico nerazzurro. Simone Inzaghi.

L’articolo Dumfries vola con l’Olanda: la speciale statistica proviene da Inter News 24.

