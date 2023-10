Skriniar, i tifosi dell’Inter hanno chiesto la permanenza del difensore nell’estate del 2022 dopo il mancato arrivo di Bremer

Come ricordato da TMW, l’ex Inter Milan Skriniar era già nell’estate del 2022 ad un passo dal PSG che aveva offerto una grande cifra per strapparlo ai meneghini.

I tifosi nerazzurri, in un summit con la dirigenza, hanno richiesto alla società di non cederlo e così è arrivato il secco no all’offerta parigina.

L’articolo Skriniar, il retroscena: cosa è accaduto nell’estate 2022 proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG