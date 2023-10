Le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, sulla questione scommesse che sta colpendo attualmente tutto il calcio italiano

Gabriele Gravina ha parlato del caso scommesse che sta colpendo tutta quanta la Serie A a margine dell’evento per il del premio Beppe Viola.

«Oggi parliamo di due casi, attenzione su questo tema. Ho la sensazione che stiamo giocando sulla pelle di ragazzi molto giovani e io ho il dovere, come padre e come nonno, di difendere anche la dignità di tanti ragazzi italiani che in questo momento stanno diventando carne da macello a livello di comunicazione diffusa e non particolarmente onesta. Dobbiamo tutelare l’integrità morale, ma accompagnare questi giovani nel loro processo di crescita. Per questo le nostre sanzioni sulle scommesse prevedono anche e per la prima volta l’opportunità di un recupero. Noi comunque questi ragazzi non li abbandoneremo mai».

L’articolo Scommesse, Gravina: «Giochiamo sulla pelle dei nostri ragazzi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG