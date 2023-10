In vista di Torino Inter Simone Inzaghi farà rifiatare Nicolò Barella a centrocampo considerando il massiccio turnover nerazzurro

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sky Sport, Torino Inter per Simone Inzaghi sarà una gara ricca di turnover soprattutto considerando rientri dalle varie nazionali e la gara di Champions League.

Uno dei giocatori che potrebbe essere accodato in panchina potrebbe essere Nicolò Barella: da far rifiatare vista la posta in palio europea martedì prossimo tra le mura amiche dei nerazzurri milanesi.

L’articolo Torino Inter, Barella andrà in panchina La situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG