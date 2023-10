Tramite La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni su Skriniar

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ad dell’Inter Beppe Marotta concede un’intervista parlando dell’ex Skriniar.

«Quello di un giocatore che ha fatto finta di voler rinnovare e poi in realtà pensava altro…ovvero Skriniar. Ho provato un forte sentimento di delusione. Perché quando un giocatore non rinnova, non va contro la classe dirigenziale o contro il presidente, ma va proprio contro la storia e il valore del club.Ha fatto un torto all’Inter, non alle persone. Avrebbe potuto rinnovare, gli abbiamo proposto tante soluzioni del genere, anche quella di fissare una clausola rescissoria che tutelasse sia lui sia le esigenze dell’Inter. Ma ha sempre detto no».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU INTERNEWS24

L’articolo Marotta contro Skriniar: «Ha fatto un torto all’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG