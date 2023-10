Tramite La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni su Lukaku

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ad dell’Inter Beppe Marotta concede un’intervista rilasciando qualche dichiarazione su Romelu Lukaku.

«È il passato, Lukaku è il passato. Non c’è una componente societaria che ancora pensi a lui. Nessuno, dico nessuno. Poi, da uomo di calcio, sono dinamiche che devi mettere in preventivo, non è mica la prima volta che mi capita…»

L’articolo Marotta su Lukaku: «L’Inter non pensa più a lui» proviene da Inter News 24.

