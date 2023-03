Sorpresa in casa Fiorentina: Duncan non parte per Milano e resterà a Firenze ad allenarsi

Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina ed ex Inter, non figura nella lista dei convocati gigliati per la partita di domani contro l’Inter. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il ghanese rimarrà nel capoluogo toscano per allenarsi ed essere al meglio in vista delle prossime gare.

L’articolo Duncan, niente Inter: il centrocampista resta a Firenze proviene da Inter News 24.

