Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, si è raccontato ai canali ufficiali del club e ha toccato il tema del razzismo. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Tra i giocatori il razzismo c’è sempre in campo, purtroppo non indossiamo i microfoni e quindi è difficile sentirlo. Per me non è il fatto di dire ‘n…o’ o ‘scimmia’ che fa capire che uno è razzista, ma è il modo in cui lo dici e quando lo dici».

