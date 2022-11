Numero 10 e capitano della sua nazionale, il trequartista dell’Ajax Dusan Tadic è il leader della Serbia, outsider numero 1 dei mondiali

Dusan Tadic, trequartista dell’Ajax, sarà il capitano della Serbia ai mondiali in Qatar. Assistman raffinato ed elegante, il trequartista ajacide è il chiamato a essere il leader della sua nazionale, vista come la principale outsider del torneo. Una nazionale che, tradizionalmente, è tutt’altro che raffinata ed elegante, ma il numero 10 è il profilo perfetto per guidare la Serbia.

Tadic è un giocatore che ruba l’occhio per la classe con cui tocca il pallone, ma che sa anche essere estremamente concreto. In carriera ha segnato gol pesanti, come quello dello 0-3 per l’Ajax realizzato al Bernabeu il 5 marzo 2019. Quella rete, tanto spettacolare quanto pesante, mandò al tappeto il Real Madrid. Proprio la partita del Bernabeu è stata quella della consacrazione per il giocatore serbo, che con il suo Ajax ha messo in ridicolo il grande Real Madrid del pallone d’oro Modric a suon di giocate sfolgoranti e con quello splendido gol dello 0-3.

Perché Dusan Tadic è un perfetto mix di classe e incisività. Non ha altissime cifre realizzative (solo 3 gol quest’anno, il primo è arrivato a ottobre su rigore), ma come uomo assist ha pochi eguali. Infatti, è già in doppia cifra di assist con l’Ajax di Schreuder quest’anno. Guarda gratuitamente gli highlights di Ajax 7-1 Excelsior su Mola, partita in cui il serbo ha realizzato uno dei migliori gol della stagione corrente di Eredivisie.

Ora, Tadic è il capitano della nazionale serba, da molti vista come l’outsider più credibile della kermesse iridata. Quella guidata da Dragan Stojkovic è una selezione che piazza due attaccanti di caratura internazionale come Mitrovic (50 gol per lui con la maglia delle aquile bianche) e Dusan Vlahovic, con Jovic della Fiorentina a contendere una maglia da titolare. Tutti e tre avranno il lusso di ricevere gli assist di un cavalier servente di massimo livello. Dusan Tadic è pronto a sorprendere tutti con la sua Serbia in Qatar.

L'articolo Dusan Tadic è il leader dell'outsider Serbia – Eredivisie ai mondiali proviene da Calcio News 24.

