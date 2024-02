Dybala festeggia la vittoria: «Ci siamo divertiti. De Rossi ci ha dato questa cosa». Le dichiarazioni del giallorosso

Paulo Dybala, attaccante della Roma, rivale del Milan per la zona Champions, ha parlato nel post partita del match contro il Cagliari. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn:

PAROLE – «Tutti ci siamo divertiti, grande partita. Abbiamo rischiato solo alla fine del primo tempo. De Rossi ha condiviso tanti anni con Totti, molto piacere accostarmi a lui ma è stato unico in Italia. De Rossi ci ha dato entusiasmo, conosce bene questa gente e ci ha caricato Baldanzi? L’ho visto poco ma è molto umile con tanta voglia di lavorare, ha grosse qualità. Le cose che dovevo dire a Mourinho le ho dette a lui in privato, non è bello perdere un tecnico a metà stagione e pagano sempre gli allenatori ma la colpa è di tutti»

The post Dybala festeggia la vittoria: «Ci siamo divertiti. De Rossi ci ha dato questa cosa» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG