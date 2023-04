Dybala Inter, si riapre la pista per l’estate? Spunta una clausola: cosa succede per quanto riguarda il futuro dell’ex Juventus

Secondo quanto riferito da Sky Sport, per Paulo Dybala si presentano due clausole molto importanti anche in ottica calciomercato: una per l’Italia da 20 milioni e una per l’estero di 12.

Dall’altra parte l’Inter potrebbe avere la possibilità di prenderlo, però la Roma potrebbeannullarla di colpo e aumentare di conseguenza l’ingaggio da 3,8 a 6 milioni di euro.

