L’avvocato Roberto Afeltra ha parlato così del caso Juve. Queste le sue dichiarazioni in vista del 19 aprile

L’avvocato Roberto Afeltra, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così del caso Juve.

PAROLE – Il Consiglio di Stato e il Tar prima hanno deciso sul diritto di accesso sugli atti amministrativi. Sulla improcedibilità del ricorso della Federcalcio, il Consiglio ha motivato questo perché la famosa carta COVISOC è stata già consegnata e quindi è venuta meno la richiesta della FIGC. Tutto il processo sportivo dall’inizio, non solo quello di revisione, è viziato da un difetto di contraddittorio. Il Collegio di Garanzia il 19 aprile dovrà quindi solo scegliere se annullare con rinvio, mandando gli atti alla Corte di Appello o annullare senza rinvio. Cosa cambia ora Tutto. C’è un diritto che viene calpestato per una scelta della Procura. Oggi non possiamo intervenire sulle plusvalenze, perché mancano le leggi. Oggi non c’è una prova che una plusvalenza possa essere ritenuta illegittima.

