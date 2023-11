Paulo Dybala spende parole al miele sul lavoro di José Mourinho alla Roma: le dichiarazioni dell’argentino ex Juventus

In un’intervista ad ESPN, Paulo Dybala ha così parlato del suo rapporto alla Roma con Mourinho. Le dichiarazioni dell’ex Juventus.

LE PAROLE – «Mourinho ha molto peso per me e Leo Paredes, perché è il nostro allenatore. Ama molto gli argentini, con lui hanno sempre reso e hanno dato qualcosa in più alle sue squadre».

