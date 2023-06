Dybala ricorda le “4 pere” al Feyenoord: l’ex Juve difende Mourinho dopo lo sfottò degli olandesi alla Roma

Feyenoord e Roma hanno dato vita ad un botta e risposta via Tik Tok dopo la sconfitta della squadra di Mourinho contro il Siviglia che ha visto, alla fine, arrivare il commento pure di Dybala.

Gli olandesi, che l’anno scorso persero la Conference League con i giallorossi, hanno sbeffeggiato l’allenatore portoghese. La Roma ha risposto con il video del trionfo dell’anno scorso e l’eliminazione di quest’anno in Europa League. Alla fine si è aggiunto anche l’argentino ex Juve con “4 pere” per ricordare il poker dell’Olimpico ai quarti.

