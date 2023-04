L’attaccante argentino della Roma Paulo Dybala costretto ancora a fermarsi: la Joya esce durante la gara contro il Feyenoord

Ancora ansia per Paulo Dybala. Contro il Feyenoord l’argentino ha rimediato un nuovo infortunio muscolare, che lo ha obbligato ad uscire dal campo al minuto 26.

La faccia di Dybala è stata eloquente, il problema non appare di poco conto e José Mourinho è stato costretto a inserire El Shaarawy. Tra tre settimane è in programma la sfida tra Roma e Inter, che potrebbe rivelarsi uno snodo fondamentale per la corsa Champions.

L’articolo Dybala si ferma ancora: esce per infortunio con il Feyenoord proviene da Inter News 24.

