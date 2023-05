Il bomber ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la doppietta segnata contro il Verona

Intervistato da Sky Sport, Edin Dzeko, autore di due gol nel 6-0 dell’Inter a Verona, ha commentato la partita.

LE PAROLE- «Ovviamente mi mancava, però io i miei gol più importanti li ho già fatti, non è che soffro quando non segno. Sicuramente è importante per un attaccante, però non guardo i record: l’importante è andare in finale di Champions, in Champions con l’Inter l’anno prossimo e vincere la Coppa Italia»

MILAN- «Il Milan è una squadra forte, non è per caso in semifinale di Champions. Però noi crediamo in noi stessi, sappiamo di avere tanti giocatori forti: magari ogni tanto ne perdiamo coscienza e perdiamo partite che non possiamo perdere, però non bisogna mai guardare indietro. Oggi è una vittoria importante, le prossime lo saranno ancora di più»

L’articolo Dzeko a Sky: «Oggi è una vittoria importante, Gol? Mi mancava» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG