Il tecnico nerazzurro ha analizzato la vittoria sul Verona

Intervistato nel post partita su Dazn, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria dei nerazzurri 6-0 contro il Verona.

LE PAROLE – «Non sono sorpreso, anche quando non sono arrivati i risultati spesso abbiamo creato tanto come stasera, con un impegno folle. Sono sempre rimasto fiducioso. Vincendone 3 di fila la classifica è migliorata. Contro la Roma sarà difficilissima. Quello che si sta aiutando è il lavoro quotidiano: ascoltiamo poco, cercando di raggiungere obiettivi prestigiosi. Siamo tutti mentalmente concentrati per finire la stagione nel migliore dei modi»

CALI DI TENSIONE- «I risultati aiutano in tutto, ma in altre partite, dove non abbiamo vinto come a Salerno e contro la Fiorentina, meritavamo di più. In campionato sapevamo che dovevamo e potevamo fare meglio. Ma mancano ancora delle partite e vogliamo il quarto posto»

EURODERBY- «Pronostici e prospettive non lo so, con il Milan sono sempre state partite equilibrate e tirate. I giudizi cambiano ogni tre giorni, dobbiamo lavorare in questo modo sapendo che abbiamo bisogno di tutti, è difficilissimo ed impegnativo: lo stiamo vedendo in tutto il campionato»

L’articolo Inzaghi a Dazn: «Sono sempre rimasto fiducioso, i risultati aiutano in tutto» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG