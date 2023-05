Il tecnico nerazzurro ha analizzato la grande vittoria contro il Verona

Felice dopo il 6-0 dell’Inter sul Verona, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove ha analizzato il match vinto.

LE PAROLE- «Diciamo che siamo in un buon momento, stiamo giocando bene e concretizzando. Abbiamo recuperato uomini importanti e adesso stanno venendo i risultati: sono contento, ma dobbiamo continuare. Tra meno di 72 ore saremo già a Roma e dobbiamo organizzare una grande gara. Stasera i ragazzi sono stati bravissimi, contro una squadra che nel 2023 in casa aveva perso solo con la Fiorentina»

LOTTA CHAMPIONS– «Noi abbiamo l’obbligo di entrare fra le prime quattro e sappiamo che il nostro calendario non è semplicissimo, così come che le insidie sono dietro l’angolo. Avremo un finale intenso, però con questo spirito e questa organizzazione siamo contenti del momento»

TURNOVER- «Ho l’obbligo di dare fiducia a tutti, nel calendario che abbiamo siamo stati bravi a mettere partite non scontate. Sono molto soddisfatto perché ho ottime risposte da tutti e dobbiamo continuare. Avevamo perso dei punti in precedenza molto importanti»

GIOCATORI E ACERBI- «Chiaramente Francesco lo conosco da tantisismo tempo, ha una concentrazione altissima e riesce a tenerla per più partite. Domenica ha commesso un errore quindi stasera ero in dubbio su lui e Bastoni. Però Alessandro dà grandissima affidabilità. Per i cambi ho l’obbligo e il dovere, poi vedendo come tutti si allenano e il calendario siamo stati bravi a mettere dentro partite non scontate. La semifinale di Champions non era scontata, nemmeno la finale di Coppa Italia per la vittoria con la Juve. Non ci dobbiamo fermare.»

MOMENTO POSITIVO- «La cosa principale che è cambiata è finalizzare le azioni e fare gol, penso alle partite con Salernitana o Fiorentina: non mi pare che fosse stata un’Inter diversa e un punto in quelle due partite non era meritato. Però il calcio è questo, sappiamo che le partite vanno sbloccate e poi vinte. Il primo gol stasera ci ha aiutato, ma la squadra ha approcciato bene la serata. Avevamo la speranza di tornare in finale di Coppa Italia e in semifinale di Champions, non avevamo la certezza, però ho grandissimi professionisti con me che mi aiutano a preparare le partite. Siamo contenti, sappiamo che dobbiamo ancora continuare: adesso abbiamo raddrizzato un pochino la classifica e dobbiamo essere bravi a pensare una gara alla volta, senza pensare a quella successiva»

L’articolo Inzaghi a Sky Sport: «Abbiamo raddrizzato la classifica, ma ora dobbiamo continuare cosi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG