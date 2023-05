Il giovane esterno ha espresso la sua felicità per l’ingresso in campo di stasera

Intervistato da InterTv, il giovane esterno dell‘Inter, Mattia Zanotti, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo ingresso in campo contro il Verona.

LE PAROLE- «Sono entrato molto carico, con tanta voglia di fare bene. Diciamo che con questi compagni qua è tutto più facile: è stato molto bello.I miei compagni mi aiutano in campo, mi hanno detto di essere libero di testa. Il mister mi ha istruito sulle punizioni ed i calci d’angolo, dove dovevo stare, poi mi ha fatto un in bocca al lupo e sono entrato. Per il futuro l’importante è confermarsi e cercare di farsi vedere il più possibile»

