Il tecnico nerazzurro ha commentato la larga vittoria nerazzurra a Verona

Felice del 6-0 dell‘Inter contro il Verona, Simone Inzaghi ha analizzato il match nella conferenza stampa di fine gara.

LE PAROLE– «Abbiamo organizzato la gara in neanche 48 ore, con una squadra che in otto partite aveva perso solo contro la Fiorentina a Verona. La prima mezz’ora non è stata semplice, poi una volta sbloccata la gara abbiamo vinto meritatamente. Il nostro cammino in campionato deve proseguire, anche se in Serie A le partite sono tutte difficili»

ATTEGGIAMENTO- «La squadra ci ha messo sempre grande impegno. A volte non siamo riusciti a concretizzare come stasera, si tende a guardare soltanto il risultato. Abbiamo professionisti esemplari: ci siamo tappati le orecchie e abbiamo lavorato. È un periodo intenso, si gioca ogni tre giorni dal primo aprile e sto avendo grandi risposte da tutti. Speriamo di recuperare al più presto Gosens, che ci aiuta molto nelle rotazioni»

TIFOSI-«Si va avanti insieme, c’è grande sinergia con i tifosi. In campionato eravamo in ritardo e sappiamo di dover ancora pedalare tanto. C’era grande speranza di arrivare alla finale in Coppa Italia e Champions, cercheremo di finire nel migliore dei modi»

FINALE DI STAGIONE- «Guardando le prestazioni e i risultati si direbbe quello, ma devo essere lucido: avremo gare difficilissime, a partire da quella di Roma, che sarà la seconda trasferta in tre giorni. Ma noi possiamo contare su ragazzi molto seri»

VERONA- «Nella prima mezz’ora il Verona ci ha messo in difficoltà: anche all’andata fu una partita difficilissima, vincemmo con gol di Lautaro ma fu una gara intensa. L’uno-due ci ha aiutato: il Verona sembrava spacciato, ma siamo ai primi di maggio e si giocherà la salvezza con le sue armi»

