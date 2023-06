L’attaccante dell’Inter, Edin Dzeko, potrebbe passare al Fenerbahce in questo mercato estivo: contatti insistenti col suo agente

Futuro in bilico per Edin Dzeko, che sembra avvicinarsi sempre più a vestire la maglia del Fenerbahce. Il bosniaco è in scadenza di contratto con l’Inter e si sta guardando attorno per eventuali offerte. Secondo Sport Mediaset il club turco avrebbe accelerato per l’acquisto del centravanti e nei dialoghi con l’agente Lucci avrebbe preparato un ricco biennale per il suo assistito.

L'articolo Dzeko, accelerata del Fenerbahce: proposto all'agente un ricco biennale proviene da Inter News 24.

