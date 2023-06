Il Milan si sta muovendo per il calciomercato estivo. Tra gli obiettivi c’è Hojlund che ha parlato del suo futuro

Il Milan si sta muovendo per il calciomercato estivo. Tra gli obiettivi c’è Hojlund che ha parlato del suo futuro al quotidiano danese Berlingske:

«Contatti tra me lo United? Non posso dire nulla a riguardo. Il mio obiettivo è raggiungere il top e posso dire che il Manchester United lo è: se mi seguono vuol dire che ho fatto bene all’Atalanta. Ten Hag? Non ho avuto video-call con lui».

The post Calciomercato Milan: un obiettivo lascia la Serie A? È tentato dalla Premier appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG