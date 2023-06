L’attaccante dell’Inter, Edin Dzeko, si è espresso così per la Finale di Champions League che i nerazzurri disputeranno contro il City

Intervistato da TNT Sports Brasil, Edin Dzeko ha parlato così in vista di Manchester City-Inter, Finale di Champions League che andrà in scena ad Istanbul il 10 giugno.

PARTITA SPECIALE –: «Sarà una partita speciale per me perché ho passato quattro anni bellissimi al Manchester City e sono stato felice anche di vincere là».

SENSAZIONI –: «La nostra generazione è stata importante per la squadra di oggi. E avrò tifosi sia da una parte che dall’altra. Non vedo l’ora di giocare. Penso che siamo una grande squadra perché per arrivare in finale di CL devi essere forti, quindi crediamo in noi anche se siamo consapevoli che il City è la favorita».

CITY E FINALE PERFETTO –: «Sono una grande squadra, probabilmente la migliore del mondo. Ma in finale è sempre 50-50, si inizia da 0-0. Dobbiamo prepararci al meglio e dare tutto, vedremo se sarà sufficiente. La finale perfetta per me? Se l’Inter vincesse il trofeo. Qualsiasi altra cosa sarebbe un di più».

L’articolo Dzeko: «Col City sarà una partita speciale per me, non vedo l’ora di giocare» proviene da Inter News 24.

