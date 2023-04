Per l’Inter di Simone Inzaghi il centravanti nerazzurro Edin Dzeko è una certezza su cui è necessario fare affidamento. Ecco perché

Nonostante la decisione non sia ancora stata presa per quanto concerne l’attacco in vista di Benfica-Inter, dall’altra c’è un dato che va sicuramente a favore di Edin Dzeko in questa stagione.

Come riportato oggi da Sky Sport, con il numero 9 bosniaco in campo dal primo minuto l’Inter nelle ultime 10 partite ne ha vinte 4; una statistica in parte confortante per i nerazzurri.

