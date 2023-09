Edin Dzeko, attaccante del Fenerbahce, ha parlato su Prime Video del suo addio all’Inter nella stagione estiva di mercato

Edin Dzeko, attaccante del Fenerbahce, ha parlato su Prime Video del suo addio all’Inter nella stagione estiva di mercato. Le sue dichiarazioni:

«Io all’Inter sarei rimasto volentieri visto che mi trovavo molto bene. Guardando la scelta su di me ero sicuro che l’Inter l’avesse fatta anche per dare più fiducia a Lukaku e non avere un giocatore importante come me che gli avrebbe compromesso la titolarità, per questo sono rimasto veramente sorpreso dal fatto che alla fine Lukaku non è andato all’Inter».

