Edin Dzeko ha commentato la sua decisione di non scendere in campo in Bosnia Russia: le sue dichiarazioni

Le parole di Dzeko:

NIENTE PARTITA – «Sono contrario a giocare questa partita. Sono sempre e solo per la pace. La federazione conosce la mia opinione, purtroppo non sono io a prendere le decisioni, ma ho la mia posizione, che è chiara e che non prende in considerazione di giocare questa partita mentre persone innocenti stanno soffrendo».

