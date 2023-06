L’ex centravanti nerazzurro ha pubblicato un video su Instagram in cui ripercorre i suoi momenti salienti degli ultimi due anni.

Edin Dzeko è un nuovo attaccante del Fenerbahce; l’ex Roma su Instagram ha pubblicato un lungo post in cui esprime le sue sensazioni. “Ciao pazza Inter sono stati due anni bellissimi. Bellissimi in campo, con il mister e i compagni”.

Dzeko_Edin_Esulta_gol

“E bellissimi sugli spalti: San Siro sempre pieno con un tifo incredibile dovunque, per una squadra capace di arrivare in finale in ogni competizione. Ho segnato. Ho sognato. Abbiamo sognato, fatto chilometri e vinto 4 coppe. È stato un viaggio stupendo. Ora ci separiamo, ma grazie di tutto. In bocca al lupo per il futuro! Forza Inter“.

