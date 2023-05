I numeri di Edin Dzeko contro l’Hellas Verona. Stasera in campo da titolare nell’attacco dell’Inter insieme a Lautaro Martinez

Ci sarà Edin Dzeko al fianco di Lautaro nell’attacco dell’Inter contro l’Hellas Verona. Questi i numeri del bosniaco contro gli scaligeri, riportati dal sito ufficiale dei nerazzurri.

«DZEKO CONTRO IL VERONA – Edin Dzeko ha esordito in Serie A contro il Verona il 22 agosto 2015 con la maglia della Roma. Il bosniaco ha segnato 4 reti in campionato contro gli scaligeri: l’ultimo della serie è il gol segnato nella sfida di San Siro della scorsa stagione, terminata 2-0 per l’Inter».

L’articolo Dzeko torna titolare per Verona-Inter: i suoi numeri contro gli scaligeri proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG