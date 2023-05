Dzeko tra il rinnovo con l’Inter e la maxi offerta dall’Arabia. Questa la volontà dell’attaccante bosniaco

In scadenza di contratto con l’Inter il prossimo 30 giugno, Dzeko ha ricevuto da tempo la proposta inoltrata da Ausilio e Marotta per proseguire la sua avventura nel campionato italiano: un nuovo contratto per un altro anno a cifre riviste al ribasso rispetto agli attuali 6,5 milioni di euro netti.

In questo contesto si inserisce proprio in queste ore un nuovo elemento e un potenziale terzo incomodo, con le sembianze dei club del ricchissimo campionato saudita. In quest’ottica nasce l’interessamento anche per Dzeko e la disponibilità a mettere sul piatto cifre importanti ed un accordo biennale, lasciando al giocatore la decisione sul proprio futuro. Ad oggi la volontà del numero 9 nerazzurro resta quella di continuare il suo percorso con la maglia dell’Inter e di lavorare affinché possa essere definita un’intesa entro il prossimo 30 giugno.

L’articolo Dzeko tra l’Inter e la maxi offerta dall’Arabia. Questa la volontà del bosniaco proviene da Inter News 24.

