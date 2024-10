A gennaio potrebbe nascere una vera e propria asta di mercato per il rossonero. Il Milan aspetta le mosse e si sfrega le mani. Non manca molto alla contesa del calciomercato di gennaio, un periodo in cui le squadre di Serie A affilano le strategie per rafforzare i loro organici. A gennaio potrebbe scattare una vera e propria asta per il rossonero. Molte mosse di mercato del Milan passeranno anche da questa situazione tutta da decifrare. Il profilo sembra infatti aver rapito le attenzioni di due big che sarebbero pronte a duellare nel mercato di gennaio per strapparlo al Milan. I rossoneri si sfregano le mani e attendono gli sviluppi della situazione con cauto ottimismo. Il Milan è tornato a balbettare Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori […]

