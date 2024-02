All’età di 89 anni si è spento Kurt Hamrin, l’attaccante svedese che è diventato bandiera della Fiorentina.

Il calcio è in lutto. All’età di 89 anni si è spento Kurt Hamrin, attaccante svedese che tra la metà degli anni 50 e la fine degli anni 60 ha militato nel nostro campionato, diventando bandiera della Fiorentina, e vestendo anche le casacche di Juve, Milan e Napoli.

Ala destra elegante e micidiale, ambidestro in palleggio e nel tiro, era soprannominato “Uccellino” per quel modo lieve e veloce di stare in campo, dotato di fantasia e visione di gioco, era un grande opportunista, capace di puntare sempre l’avversario con dribbling stretti, guizzi e allunghi.

