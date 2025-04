“È una comica, tutto incredibile”, Pellegatti sbotta e rivela la verità sul Milan: “Ecco cosa sta accadendo davvero”

“È una comica, tutto incredibile”, Pellegatti sbotta e rivela la verità sul Milan. Le rivelazioni del noto giornalista fanno luce sui fatti.

Il clima attorno al Milan è sempre più teso, con la situazione che sembra sfuggire di mano su più fronti. L’ultimo, in ordine temporale, è l’attacco frontale della Curva Sud alla società, una mossa forte che non lascia spazio a fraintendimenti. Un segnale chiaro di disappunto che arriva in un momento delicato per il club. E proprio oggi, mentre le acque si agitano fuori dal campo, la squadra rossonera è chiamata a rispondere sul terreno di gioco, con la sfida contro l’Udinese alla Dacia Arena. Una partita fondamentale per le ambizioni europee, in un contesto sempre più incandescente.

Il caso nuovo DS e la verità di Carlo Pellegatti che accende il dibattito

La scelta del nuovo direttore sportivo del Milan continua a dominare le prime pagine dei giornali, alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Al momento, però, c’è molta confusione: tanti nomi circolano, ma le certezze sono davvero poche. Carlo Pellegatti, come di consueto, non si è tirato indietro e ha sbottato sul proprio canale YouTube, esprimendo tutta la sua frustrazione per la mancanza di chiarezza. Ma non è tutto: durante il suo intervento, Pellegatti ha svelato importanti retroscena, rivelando dettagli finora sconosciuti sulla vicenda e su come stanno realmente le cose dietro le quinte del club rossonero.

La ricerca del nuovo direttore sportivo del Milan sta vivendo una serie di colpi di scena, come raccontato da Carlo Pellegatti nel suo intervento su YouTube. Il 28 febbraio, a Londra, si sono incontrati Cardinale e Ibrahimovic con Berta, Tare e Paratici, per discutere della situazione. Pellegatti ha rivelato che in pochi giorni la questione sembrava destinata a chiudersi, ma poi le cose sono andate diversamente. Furlani è dovuto volare negli Stati Uniti per ribadire a Cardinale che il potere di firma rimane nelle sue mani, un avvertimento che ha rallentato tutto per qualche giorno. Nel frattempo, Paratici, nonostante fosse inizialmente il favorito, sembra ora essere tagliato fuori a causa della sua inibizione fino al 20 luglio. Le voci su D’Amico, fermo all’Atalanta, e su Manna, che ha rifiutato, si sono mescolate con il ritorno del nome di Sartori del Bologna. Oggi, secondo Pellegatti, l’ultimo candidato in lizza è Tare, con un incontro previsto per lunedì o martedì. La situazione resta incerta e confusa, tra pressioni smentite e retroscena misteriosi. “È una comica”, conclude Pellegatti, commentando l’assurdità della situazione che sta vivendo il Milan.

