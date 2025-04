“È finita, vado via a zero”, il big fa tremare il Milan! Tifosi increduli, l’incredibile scenario per il futuro del rossonero

“È finita, vado via a zero”, il big fa tremare il Milan. La Repubblica svela un retroscena clamoroso in merito al futuro di un big rossonero.

L’aria attorno al Milan si fa sempre più tesa. L’ultima mossa della Curva Sud contro la società è un segnale chiaro e pesante, destinato ad accendere il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Il malcontento cresce e la pressione su squadra e dirigenza si fa sentire con forza. In questo clima rovente, il Milan scende in campo stasera alla Dacia Arena per affrontare l’Udinese in una gara decisiva. La sfida potrebbe rappresentare l’ultimo treno per l’Europa, senza dover necessariamente passare dalla vittoria della Coppa Italia. Una serata da dentro o fuori, con tanto in gioco su più fronti.

“Milan sotto attacco”, Franco Ordine sgancia la bomba

Il mercato estivo e l’incubo di un addio a parametro zero

Il prossimo mercato estivo si preannuncia come uno snodo cruciale per il futuro del Milan e per le ambizioni societarie, soprattutto alla luce della quasi certa esclusione dalla prossima Champions League. A complicare ulteriormente il quadro ci pensa un retroscena lanciato da La Repubblica, che fa tremare l’ambiente rossonero: un big della rosa potrebbe decidere di lasciare il club a parametro zero. Una possibilità che nessuno, né in società né tra i tifosi, vuole prendere in considerazione. Lo scenario, se confermato, rappresenterebbe un duro colpo per un Milan già alle prese con tensioni interne e risultati altalenanti.

“È finita, vado via a zero”, il big fa tremare il Milan: lo scenario

La situazione contrattuale tra il Milan e il suo estremo difensore, Mike Maignan, sembra essere giunta a un punto di stallo. Nonostante le parti avessero raggiunto un accordo di massima per il rinnovo del contratto, i rossoneri hanno deciso di mettere una pausa nelle trattative. La causa? Le prestazioni in campo del portiere francese, che non hanno convinto pienamente la dirigenza del club. Questa decisione ha inevitabilmente generato tensioni nell’ambiente, lasciando Maignan in uno stato di nervosismo crescente. Le implicazioni di un mancato rinnovo sono di grande rilevanza sia per il Milan che per Maignan. In una situazione di stallo – spiega La Repubblica – il giocatore potrebbe optare per rimanere fino al termine del suo contratto attuale, previsto per il 2026, e poi lasciare il club a parametro zero. Tale scenario rappresenterebbe una perdita significativa per il Milan, che rischierebbe di veder andare via un asset prezioso senza alcun ritorno economico.

Leggi l’articolo completo “È finita, vado via a zero”, il big fa tremare il Milan! Tifosi increduli, l’incredibile scenario per il futuro del rossonero, su Notizie Milan.