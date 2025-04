La Curva Sud alza la voce: attacco frontale alla società! L’ultima mossa fa calare il gelo, è scontro totale

La Curva Sud alza la voce: attacco frontale alla società. La mossa del tifo organizzato rossonero sta facendo molto rumore.

A Milano si respira un’aria decisamente pesante. Poche ore fa è tornato a bussare l’incubo calcioscommesse, colpendo ancora la sponda rossonera del Naviglio: un nuovo calciatore del Milan risulta infatti indagato dalla Procura di Milano, alimentando tensioni e incertezze attorno all’ambiente. Ma le brutte notizie non finiscono qui. L’ultima mossa della Curva Sud, storica anima del tifo milanista, è destinata a far discutere. In un momento già complicato, il Milan si ritrova a gestire una nuova bufera, in campo e fuori.

Milan agli italiani e doppio colpo da urlo in arrivo! Dalla Fiorentina e dalla Juve i campioni per la svolta

Dalla sfida di Udine alla mossa durissima della Curva Sud

Oggi è anche giorno di campionato, con Udinese-Milan che questa sera, alle 20.45, aprirà un turno fondamentale per la corsa all’Europa. I rossoneri si presenteranno al Friuli con due assenze pesanti: Walker e Gimenez, entrambi out per problemi fisici. Ma a tenere banco, più del campo, è l’ultima mossa della Curva Sud. Proprio in queste ore, lo storico cuore del tifo rossonero ha deciso di rompere il silenzio, esprimendo con forza e chiarezza il proprio disappunto. Un segnale forte, che arriva in un momento delicatissimo e che potrebbe avere ripercussioni sull’ambiente e sulla squadra. L’atmosfera è tesissima.

La Curva Sud alza la voce: attacco frontale alla società!

La Curva Sud ha risposto alle parole di Scaroni in merito alla contestazione degli ultimi periodi con un comunicato durissimo. Il comunicato: “All’alba del 2025 abbiamo un presidente che da anni percepisce un cospicuo stipendio per scaldare la sedia, che si permette il lusso di dire ai tifosi quando è più opportuno contestare, che da anni è pagato per chiudere il progetto stadio ma che per sua stessa ammissione, come nel gioco dell’oca, è ancora al punto di partenza, una nullità totale insomma! Oggi, approfittando del periodo storico che vede la tifoseria organizzata suo malgrado nell’occhio del ciclone, ci ritroviamo in balia di una società totalmente priva di Milanismo, che punta a riempire lo stadio di CLIENTI, facendo fuggire i veri TIFOSI con larghi spazi vuoti lasciati ad ogni partita dagli abbonati, nonostante i proclami dei finti sold-out. E mentre i Dirigenti di altre società italiane in procinto di costruire il nuovo stadio puntano ad avere Curve sempre più grandi ed impianti sempre più “caldi”, i nostri non solo non hanno mosso un dito per contestare gli assurdi divieti di striscioni e bandiere che da mesi colpiscono la nostra tifoseria, impedendoci di colorare San siro e renderlo una bolgia come accade da quasi 60 anni, ma si sono addirittura impegnati per avere uno stadio sempre più grigio, in balia di turisti a cui del Milan non interessa nulla ma che sono utili a riempire le casse societarie. Rispettate chi vi paga gli stipendi, avanti Milanisti, avanti Curva Sud!”.

Leggi l’articolo completo La Curva Sud alza la voce: attacco frontale alla società! L’ultima mossa fa calare il gelo, è scontro totale, su Notizie Milan.