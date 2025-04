Milan agli italiani e doppio colpo da urlo in arrivo! Dalla Fiorentina e dalla Juve i campioni per la svolta: è pronto il piano

Milan agli italiani e doppio colpo da urlo in arrivo. Le ultime indiscrezioni svelano il piano rossonero per un doppio affare da sogno.

Il cielo su Milano si è improvvisamente scurito, dopo le ultime notizie emerse nelle ultime ore. Torna l’incubo del calcioscommesse, con un giocatore rossonero finito sotto indagine dalla Procura di Milano. Un altro colpo per un Milan che non trova pace, mentre la tensione cresce. Nonostante le difficoltà, il club rossonero continua a lavorare dietro le quinte, con l’obiettivo di costruire un futuro vincente. Tra problemi interni e la ricerca del nuovo direttore sportivo, il Milan è chiamato a reagire e a dimostrare forza anche in momenti complessi come questo. Il cammino continua.

Scossa Milan: c’è il nuovo DS e spunta la sorpresa in panchina, arriva “l’annuncio”

La sfida di Udine e un doppio colpo da urlo per l’estate

Venerdì decisamente anomalo in casa Milan, con i rossoneri attesi questa sera al Friuli per affrontare l’Udinese in una sfida che sa di ultima chiamata per l’Europa. La squadra di Conceicao dovrà fare a meno di due pedine fondamentali: Walker e Gimenez, entrambi out per infortunio. Un’assenza pesante che complica ulteriormente una gara già delicata. Sul fronte mercato, però, iniziano a muoversi i primi passi verso una possibile svolta: secondo fonti vicine al club, Moncada starebbe lavorando sottotraccia su due profili di altissimo livello, pronti a rilanciare il progetto tecnico in vista della prossima stagione.

Milan agli italiani e doppio colpo da urlo in arrivo!

Geoffrey Moncada – scrive Calciomercato.com – ha già mosso i primi passi in vista del mercato estivo, avviando contatti esplorativi con l’agente di Pietro Comuzzo. Il giovane difensore della Fiorentina piace molto al Milan, che vuole tornare a puntare su talenti italiani. Comuzzo potrebbe entrare in rosa al posto di uno tra Tomori o Thiaw, entrambi considerati cedibili e seguiti da diversi club europei. La Fiorentina, però, farà muro: a gennaio ha già rifiutato oltre 30 milioni dal Napoli. Intanto, sotto traccia, il Milan valuta anche un nome pesante: Federico Chiesa. Al momento l’ex Juve è solo un’idea, ma gli ottimi rapporti con Fali Ramadani potrebbero aprire uno spiraglio.

Leggi l’articolo completo Milan agli italiani e doppio colpo da urlo in arrivo! Dalla Fiorentina e dalla Juve i campioni per la svolta: è pronto il piano, su Notizie Milan.