Echeverri, il nuovo Messi accostato al Milan: ora questa big di Premier lo punta. La situazione di mercato

Il nuovo Messi non ha nemmeno 18 anni ma in Argentina sono già tutti pazzi per Echeverri.

Il classe 2006 ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro e il Manchester City sembra tra le squadre più avanti per accaparrarsi il talento accostato anche al mercato Milan, Juve e Inter.

