Le parole del centrocampista dell’Atalanta Dos Santos Ederson dopo la vittoria contro il Rakow in Europa League

Le parole di Ederson in Mix Zone dopo Atalanta-Rakow: andando in goal addirittura di testa.

«Non sono abituato a fare goal di testa, però si può pur sempre trovare. Sono molto contento per la vittoria. La sensazione è stata fantastica giocare in Europa, poi segnare sotto i tifosi è sempre qualcosa di speciale: ora però testa bassa e pensare alle altre partite a cominciare da quella contro il Cagliari. Non è il mio primo obiettivo segnare, la priorità è stata quella di aiutare la squadra. Questa partita ci da molta fiducia, e ora dobbiamo lavorare per fare bene: i nostri allenamenti ci permettono di mantenere un ritmo abbastanza alto».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG