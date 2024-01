Il futuro di Ekitike, accostato al calciomercato Milan, continua a rimanere un’incognita. Il Psg ha rifiutato l’offerta del Francoforte

come riportato da Footmercato il club tedesco ha offerto un prestito con opzione di riscatto per circa 20 milioni di euro. Non abbastanza per i parigini che la scorsa estate hanno sganciato 35 milioni di euro per lui.

