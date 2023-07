El Bilal Toure potrebbe arrivare presto in Italia, ma non al Milan. Il calciatore accostato ai rossoneri può firmare per un club di Serie A

El Bilal Toure, attaccante accostato anche al Milan, potrebbe arrivare in Italia ma non per vestire la maglia rossonera. Sulle sue tracce c’è l’Atalanta.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, la Dea sta chiudendo per l’acquisto del calciatore. Possibile definizione della trattativa già nella serata di oggi.

