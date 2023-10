Le parole dei legali di Stephan El Shaarawy dopo le accuse di Fabrizio Corona: «Accuse totalmente infondate»

Tra i nomi fatti da Fabrizio Corona dei calciatori coinvolti nel caso scommesse c’è anche quello dell’ex Milan El Shaarawy. La Procura di Torino fa sapere che al momento sul calciatore non ci sono evidenze di illecito. Di seguito le parole dei suoi legali Matteo Uslenghi e Federico Venturi Ferriolo.

PAROLE – «Poche parole chiare: Stephan El Shaarawy e le scommesse, di qualunque tipo, non hanno niente da spartire. Non ha mai scommesso né gli è mai interessato farlo. È assolutamente sereno di fronte ad accuse totalmente infondate e calunniose. Tutto viene di conseguenza, in primis ogni inevitabile azione a tutela del nostro assistito. Questo è quanto abbiamo da dire rispetto alle indiscrezioni di queste ore su ulteriori rivelazioni, con tanto di video/audio, di Fabrizio Corona a Striscia la notizia».

