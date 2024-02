Il talento della Roma Stephan El Shaarawy parla così prima del big match contro l’Inter, ecco come si è raccontato l’attaccante

Si è raccontato senza veli Stephan El Shaarawy. Il bomber della Roma è intervenuto sul canale YouTube del club giallorossi per parlare della sua carriera. Ecco le sue parole proprio un giorno prima del big match contro l’Inter.

RUOLO – «Nasco come esterno sinistro, sono sempre stato sulla fascia alternando le due fasi. Poi col passare degli anni sono diventato più duttile a seconda delle esigenze. Poi sono sempre stato in buoni rapporti con i compagni e con lo staff, mi sono sempre fatto volere bene».

SVOLTA – «Il secondo anno di Milan quando ho raggiunto l’apice, nel senso che ho fatto la miglior stagione della mia carriera e sicuramente quello è stato un momento di grande svolta nella mia carriera. E poi anche l’arrivo a Roma nel 2016».

MOMENTO PIU’ IMPORTANTE IN NAZIONALE – «Il momento più importante ed emozionante è l’esordio, e poi sicuramente la doppietta da capitano contro la Moldova, la mia prima doppietta in nazionale. Farla da capitano è stato veramente una soddisfazione enorme, un motivo di grande orgoglio per me».

L’articolo El Shaarawy prima dell’Inter: «Vi racconto Stephan. Il momento più importante? Quando col Milan…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG