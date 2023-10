Elkann presente al Derby della Mole: «Partita molto importante per la Juventus». Le parole del numero uno di Exor

John Elkann, numero uno di Exor ha annunciato la sua presenza allo Stadium per il Derby della Mole tra Juventus e Torino.

DERBY – Il derby? Ci sarò. È sempre una partita speciale e difficile, è molto importante per la Juventus, non avendo partite in Europa quest’anno, come tutte le partite in campionato e in coppa. È un campionato aperto, il che lo rende più interessante.

QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI JOHN ELKANN

