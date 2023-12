Elmas dirà addio al Napoli nel mercato di gennaio: il centrocampista del Napoli è pronto a trasferirsi al Lipsia

Come riportato da Tuttosport, il giocatore è sbarcato in Germania dove ha svolto le visite con il club tedesco. Nelle casse azzurre ben 20 milioni più 5 di bonus, un affare importante per De Laurentiis e per il giocatore che aveva voglia di giocare di più.

