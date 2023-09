Elmas chiede scusa agli italiani: «Su questi campi non si può giocare». Le sue parole dopo Macedonia-Italia

Eljif Elmas, centrocampista della Macedonia del Nord, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio con l’Italia. Le sue parole.

ELMAS – «Per noi è un risultato ottimo perché abbiamo giocato su un terreno di gioco indecoroso. Chiedo scusa a tutti gli italiani, a tutta l’Europa. Su questi campi non si gioca a calcio, è valso per noi e anche per l’Italia chiaramente. Spalletti? Ho visto tante cose che faceva con il Napoli per questo eravamo già pronti, sono stato con lui due anni e qualcosa la so. Su questo terreno di gioco era difficilissimo anche per loro»

