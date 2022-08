Emerson Palmieri dovrebbe lasciare il Chelsea ma potrebbe anche restare in Premier League: si fa avanti il West Ham

Emerson Palmieri è sempre sul mercato in attesa di collocazione, ma il Chelsea non pare intenzionato a darlo via in prestito, preferendo una formula definitiva.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sul terzino azzurro si è fiondato il West Ham di Ogbonna e Scamacca. In Italia, la pista Lazio resta comunque aperta insieme a quella francese targata Nizza.

L’articolo Emerson Palmieri sul mercato: un club di Premier League insidia la Lazio proviene da Calcio News 24.

