Akpa Akpro, nuovo giocatore dell’Empoli, si è presentato in conferenza stampa come centrocampista del club toscano.

SARRI – «Mister Sarri parla poco, non mi ha detto niente. Ma mi ha aiutato tanto, così come gli altri centrocampisti della Lazio. E si vede con Milinkovic e Cataldi. Anche io con lui sono cresciuto e, come ho detto prima voglio dimostrare all’Empoli che ha fatto bene a prendermi».

TRATTATIVA – «Per me era difficile trovare una squadra e quando è nata la possibilità di venire, non ho avuto dubbi. L’Empoli è una squadra che mi può far crescere tanto».

